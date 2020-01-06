Разгадана тайна самой дорогой картины в истории

Так, шар почти не искажает пространство позади себя, что длительное время вызывало вопросы у искусствоведов, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики, передает РИА Новости.

Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне раскрыли тайну картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Для этого они создали специальную 3D-модель полотна, сообщает MIT Technology Review.

С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

«Наши эксперименты показывают, что оптически точная визуализация, качественно соответствующая картине, действительно возможна с использованием материалов, источников света и научных знаний, доступных Леонардо да Винчи около 1500 года», - говорят они.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе «Кристис» за 450 миллионов долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории.