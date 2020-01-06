НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя альянса.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить военнослужащих. Для этого часть из них будет временно переброшена в другие районы Ирака и за пределы страны", - цитирует ТАСС представителя альянса. При этом он подчеркнул, что НАТО, тем не менее, "поддерживает присутствие своих сил в Ираке".

5 января депутаты Совета представителей (парламента) Ирака приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.