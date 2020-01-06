Лукашенко предупредил белорусов о «непростом» 2020 годе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республику ожидает непростой год, сообщает официальный сайт президента РБ.
Заявление было сделано во время посещения белорусским президентом храма Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где Лукашенко зажег рождественскую свечу.
"Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость", - сказал Лукашенко, отметив при этом, что и 2019 год был непростым для страны.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в 2019 году смогла сохранить мир на своей земле: "Мир межконфессиональный и межнациональный - это то, чем гордится любое государство, и прежде всего наша Беларусь".