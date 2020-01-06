Путин посетил в Дамаске мечеть и православный храм

Президентов сопровождали министры обороны РФ и САР - Сергей Шойгу и Али Айюб.

Находящийся в Сирии президент РФ Владимир Путин вместе с сирийским лидером Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска, зашел в историческую мечеть, подарил православному храму икону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сирийского президента.

По случаю православного Рождества российский лидер посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска и подарил икону Богоматери, сообщила пресс-служба Асада.

Владимир Путин прогулялся по центру Дамаска и посетил Омейядскую мечеть, где ознакомился с захоронением святого Яхъи (Иоанна Крестителя).

Ранее Путин провел переговоры с Асадом. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.