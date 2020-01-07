Путин подарил старейшей мечети Дамаска Коран XVII века

Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Дамаске, посетил одну из крупнейших и старейших мечетей и подарил ей Коран XVII века, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, российскому лидеру показали одну из святынь - голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман.

"На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок Коран XVII века", - сказал Песков.