Госпогранслужба опровергает ложь армян о гибели азербайджанского пограничника

Комментируя гибель азербайджанского пограничника на своей странице в Facebook , пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян попытался объяснить произошедшее попыткой азербайджанской стороны осуществить на передовой инженерные работы и продвинуть свои позиции на границе.

В то же время, как заявили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы Азербайджана, данная информация не соответствует действительности, и никакие инженерно-технические работы на данном участке с азербайджанской стороны не проводились.

«Это заявление официального представителя ВС Армении является откровенной ложью и попыткой оправдать вопиющий факт нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений вооруженных сил Армении, а также преследует цель ввести в заблуждение общественность.

За все время осуществления служебно-боевой деятельности подразделениями ГПС Азербайджана в направлении Газахского и Акстафинского районов на границе с Арменией наблюдаются многочисленные попытки создать напряженность на линии соприкосновения именно со стороны подразделений армянских вооруженных сил, которые не остаются без адекватного ответа», - заявили в Госпогранслужбе.