Названы самые дорогие футболисты мира
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Его трансферная стоимость оценена в €265,2 млн.
Второе место рейтинга занимает игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, его цена составляет 223,7 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, трансфертная стоимость которого достигает 175,1 миллиона евро.
В пятерку лучших попали также игрок «Боруссии» Джейдон Санчо (168,9) и игрок «Ливерпуля» Садио Мане (155,6).
Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место, его трансферную стоимость оценили в €80,3 млн. В 2018 году он перешел из «Реала» в «Ювентус». Трансфер оценивался в €112 млн.