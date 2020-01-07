Как Трамп принимал решение об убийстве Сулеймани

Решение о спецоперации США в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, было принято президентом Дональдом Трампом на основании многочисленных разведданных, заявил на брифинге журналистам госсекретарь Майкл Помпео.

"Всегда, когда президент принимает решение подобного масштаба, существует большое количество данных и информации, которые этому предшествуют", - цитирует Интерфакс Помпео.

По его словам, Сулеймани был причастен к "сотне тысяч убийств в Сирии и масштабном разрушении стран, Ливана и Ирака".

Комментируя слова Трампа о возможности ударов по местам культурного наследия Ирана, Помпео заявил, что решения будут приниматься по законам войны: "Каждая цель будет изучена, все действия будут совершаться по международным законам войны. Я работал над этим проектом, и уверен в нем".