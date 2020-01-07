Касема Сулеймани похоронили в Кермане
В иранском городе Кермане завершилась церемония погребения тела главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, передает агентство ISNA.
По имеющимся данным, Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.
Ранее было объявлено, что процедура захоронения Касема Сулеймани перенесена в связи с большим числом участников церемонии. Во время прощания с военачальником в Кермане возникла давка, в ходе которой погибли не менее 50 человек.