Касема Сулеймани похоронили в Кермане

В иранском городе Кермане завершилась церемония погребения тела главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, передает агентство ISNA.

По имеющимся данным, Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.

Ранее было объявлено, что процедура захоронения Касема Сулеймани перенесена в связи с большим числом участников церемонии. Во время прощания с военачальником в Кермане возникла давка, в ходе которой погибли не менее 50 человек.

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