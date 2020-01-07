Путин уже в Стамбуле

Президент России Владимир Путин вечером прибыл в Стамбул, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы российского государства.

Отмечается, что публичных мероприятий в Стамбуле на вечер у Путина не запланировано. Рабочая программа намечена на 8 января. В частности, российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин планирует обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества, актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Путин прибыл в Стамбул из Дамаска, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, проехал по улицам Дамаска.