Экологи заявили о миллиарде погибших в огне животных в Австралии
Около 1,25 млрд животных в Австралии могли погибнуть за время сильных лесных пожаров. Такие данные приводит местное отделение Всемирного фонда дикой природы.
В частности, жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду, передает Дойче велле.
Фонд "шокирован масштабом разрушений", сказали в организации. На восстановление многих лесов уйдут десятилетия, отмечают экологи. По их оценке, некоторые виды животных могли "переступить за грань вымирания".
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них пока не могут взять под контроль. Выгорело уже 8 млн гектаров, это немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Пламя уничтожило более 1 800 зданий. В огне погибли 25 человек. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг уже берегов Южной Америки.