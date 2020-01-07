МВД и Генпрокуратура об убийстве 10-летней Нармин Гулиевой

Как сообщает haqqin.az, в заявлении отмечается, что в соцсетях звучат необоснованные обвинения в адрес правоохранительных органов в связи с поздним обнаружением тела Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года.

В связи с убийством 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой Министерство внутренних дел и Генпрокуратура распространили совместное заявление.

В заявлении говорится, что 21 ноября 2019 года около 23:00 гражданин Шариф Гулиев позвонил в службу «горячей линии - 102» и заявил о пропаже дочери Нармин Гулиевой. С аналогичным заявлением Гулиев обратился и в Товузский райотдел полиции. Полиция незамедлительно приступила к необходимым следственным мерам. Были взяты показания у Гулиева и других местных жителей, проведен осмотр дома, даны необходимые оперативные поручения. Собранный материал был направлен 28 ноября 2019 года в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Поскольку в ходе расследования следствием было выявлено достаточно оснований, указывающих на преднамеренное убийство Нармин Гулиевой, было возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.9, создана оперативно-розыскная группа из сотрудников МВД и Генпрокуратуры, к поискам девочки были привлечены специально обученные собаки кинологической группы МЧС.

6 января было обнаружено тело девочки. В связи с этим в Товузский район были командированы должностные лица МВД и Генпрокуратуры, специалисты Центра судебной экспертизы Минюста и Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Было установлено, что Шариф Гулиев 21 ноября около 14:00 отправил Нармин за курткой в дом проживающего в этом же селе брата. Выйдя из дома дяди, девочка пропала при неизвестных обстоятельствах.

6 января 2020 года около 19:30 житель села Илькин Сулейманов примерно в километре от своего дома обнаружил тело Нармин Гулиевой и сразу сообщил полиции. При участии отца и дяди девочки был проведен осмотр территории и тела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, направлены запросы и оперативные поручения в соответствующие структуры. Продолжаются интенсивные следственные действия и оперативно-розыскные меры для скорейшего раскрытия преступления и выявления причастного лица или лиц.