Шеф Пентагона: «Хотим, чтобы Тегеран начал переговоры с нами»

Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец, заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.

«Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», – цитирует его ТАСС.

«Мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего», – добавил Эспер.

На вопрос, считает ли он целесообразным убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, глава американского минобороны ответил, что иранский генерал «был пойман с поличным»: «Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты. Думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя».