Лондон обратился к Тегерану: Не отвечайте на убийство Сулеймани
Власти Великобритании призывают руководство Ирана "воздержаться от соблазна" дать жесткий ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, сказал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, сообщает ТАСС.
"В ближайшие дни мы будем делать все возможное, чтобы убедить Иран выбрать другой путь. Питать иллюзий не следует: задолго до гибели Сулеймани Иран начал все более активно предпринимать шаги по дестабилизации обстановки в регионе, в том числе готовя операции против диссидентов в Европе и захватывая гражданские суда. Это агрессивное поведение не могло остаться без ответа, - сказал Уоллес. - Правительство Ее Величества призывает Иран вернуться к поведению, нормальному для страны, которой он стремится быть, и воздержаться от искушения дать ответ на убийство Сулеймани".