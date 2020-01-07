Французов призвали отказаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел Франции предупредило своих граждан об опасности пребывания на территории Ирана и рекомендовало им отказаться от поездок в эту страну.

«Ввиду крайне нестабильной ситуации... гражданам Франции настоятельно рекомендуется не посещать Иран. Тем выходцам из Франции, кто не имеет возможности временно покинуть страну, рекомендуется проявлять предельную бдительность и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности. В частности, им настоятельно рекомендуется ограничить свои поездки внутри страны, избегать мест массового скопления людей и заявить о своем присутствии в посольство и консульство Франции в Тегеране», – приводит сообщение МИД Франции ТАСС.