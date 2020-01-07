Отбор на Олимпиаду: Азербайджан проиграл Голландии

Женская сборная Азербайджана по волейболу с поражения стартовала в квалификационном турнире за право сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио, который начался сегодня в голландском Апельдоорне.

В первом матче наша команда проиграла хозяйкам турнира со счетом 0:3 (23:25, 18:25, 22:25).

В нашей группе также выступают Польша и Болгария. В матче между этими командами Польша победила со счетом 3:1.

В другой группе выступают Германия, Турция, Бельгия и Хорватия. По две лучшие команды в группах выйдут в полуфиналы. Далее будет финал, победитель которого и завоюет единственную путевку на Олимпиаду.

Сборная Азербайджана свой следующий матч проведет 9 января против Болгарии.