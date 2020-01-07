Трагический финал знакомства в сети

25-летний житель американского штата Мичиган Кевин Бэйкон стал жертвой каннибала Марка Латунски, с которым познакомился на сайте знакомств для гомосексуалистов и встретился накануне Рождества, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на местный сайт новостей Michigan Live.

Семья молодого человека встревожилась, когда он не появился на традиционном рождественском завтраке, и обратилась в полицию. Детективы обнаружили автомобиль Бэйкона на парковке, расположенной вблизи дома Латунски.

Полиция обыскала дом подозреваемого и обнаружила там тело Бэйкона, которое висело на стропилах со связанными лодыжками. Латунски признался, что убил Бэйкона, нанеся ему удар ножом в спину и перерезав горло, а затем отрезал тестикулы и съел их. Ему предъявлено обвинение в убийстве и расчленении тела.