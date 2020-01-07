Трамп: Когда-нибудь США уйдут из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска из Ирака на определенном этапе, сообщает ТАСС.

«В какой-то момент мы хотим уйти, но сейчас не тот момент», — сказал журналистам глава Белого дома, подчеркнув, что вывод американских сил сейчас «был бы худшим из того, что может произойти с Ираком».

Ранее во вторник глава Пентагона Марк Эспер заявил журналистам, что американские войска не уходят из Ирака, политика Вашингтона в этом вопросе не изменилась. По его словам, силы США находятся в стране для того, «чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной».