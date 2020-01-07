Путин: ситуация на Ближнем Востоке обостряется

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что ситуация в Арабской Республике кардинально поменялась, а вот в регионе в целом, "к сожалению, обостряется".

"Есть о чем поговорить, имею в виду ситуацию, которая развивается в САР. И в целом в регионе мы видим, что она, к сожалению, обостряется", - приводит РИА Новости слова главы российского государства.

При этом Владимир Путин отметил, что в самой Сирии наблюдаются кардинальные изменения к лучшему.