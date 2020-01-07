Макрон поговорил по телефону с Роухани

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Ирана Хасаном Роухани, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В беседе Макрон заявил о «глубокой озабоченности» Франции в связи с «недавними событиями в Ираке» и призвал власти Ирана воздержаться от усугубления ситуации. Также французский президент заявил, что ради безопасности и сохранения суверенитета Ирака на его территории должны присутствовать силы международной коалиции для борьбы с террористами.

Макрон также призвал Иран к выполнению обязательств в рамках СВПД и освобождению задержанных в стране граждан Франции Фарибы Адельхах и Ролана Маршаля.