Основатель и глава Tesla Илон Маск, знаменитый своими неординарными выходками, станцевал на открытии нового завода компании в китайском Шанхае. На церемонии презентации первого автомобиля, построенного вне территории США, миллиардер снял пиджак и пустился в пляс, пишет Forbes.

Позднее он выложил видео танца у себя в Twitter, сделав подпись: «На гигазаводе Tesla в Шанхае! Небезопасно для просмотра на работе!»

В своем обращении к собравшимся Маск отметил, что «в конечном итоге Tesla Model Y будет иметь больший спрос, чем, вероятно, все другие автомобили Tesla вместе взятые». Миллиардер также сообщил, что в отношении Китая есть и другие «суперкрутые» планы — создать в стране центр дизайна, который будет конструировать совершенно новый автомобиль для мирового потребителя.

Reuters отмечает, что завод Tesla в Китае стоимостью $2 млрд начал поставлять автомобили всего через 357 дней после начала строительства, что является рекордом для мировых автопроизводителей в Китае. Завод начнет с выпуска 150 000 седанов Model 3. Позднее Tesla планирует увеличить производство до 250 000 автомобилей в год.