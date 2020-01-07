В Белом доме назвали причину убийства Касема Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате авиаудара США в Багдаде, готовился «убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», утверждает помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Ранее о том, что Сулеймани находился в Багдаде с целью проведения операций, которые «потенциально могли привести к гибели еще большего количества американцев», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В эфире Fox News О'Брайен подтвердил позицию администрации. Со ссылкой на разведданные он заявил, что Сулеймани путешествовал в Дамаск, Бейрут и Багдад, чтобы связаться с людьми с целью «напасть на американские объекты, в которых находились дипломаты, солдаты, моряки, летчики, морские пехотинцы, береговая охрана». Убийство генерала было необходимо для предотвращения иранской агрессии, утверждает помощник американского президента.