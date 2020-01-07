Путин об уничтожении самых опасных террористов в Сирии

Совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических организаций. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время посещения командного пункта группировки ВС России в Дамаске, передает ТАСС.



«Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», — сказал Путин, отметив работу военных на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо, других регионах Сирии за прошедший год и добавив, что задачи по борьбе с терроризмом «успешно решаются силами спецопераций».



Путин поблагодарил командование и личный состав российской группировки войск в Сирии за добросовестное исполнение воинского долга. «Россия, ваши близкие, гордятся вами, желают вам всего самого доброго», - сказал глава российского государства.