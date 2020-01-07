Экс-глава МИД Чехии: Убийство Сулеймани — это преступление

"Признаюсь, я всю жизнь был сторонником американцев, это большая демократическая страна, которая для нас во многих случаях может быть примером. Но эти действия президента Трампа, по моему мнению, говорю откровенно, преступны. Никто не может нарушать международное право, включая президента США", — написал Шварценберг в Facebook.

По его словам, сейчас ведется много разговоров, какими могут быть последствия убийства Сулеймани: "При этом мало говорится о самом этом деянии как таковом. О том, что одно государство убило представителя другого государства на территории третьего государства. Да, Сулеймани поддерживал различные шиитские вооруженные... группировки… Но он делал это как генерал и официальный представитель иранского государства. Сулеймани сыграл важную роль в борьбе с "Исламским государством".

Шварценберг также вспомнил случаи убийства некоторых бывших агентов спецслужб: "Уже это было нарушением определенных границ, но это скорее была война тайных служб. Теперь, однако, стало так, что тот, кто дал команду на это нападение, еще и гордо объявил об этом своему народу и всему миру. Если мы привыкнем к тому, что можем где угодно и кого угодно убивать, это будет пугающее развитие".