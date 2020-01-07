Авиалайнер Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

Ранее Reuters сообщило, что самолет потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Все люди на борту лайнера погибли, отмечает Reuters со ссылкой на иранское ТВ

На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи. Международные авиалинии Украины пока не могут подтвердить факт крушения их самолета.