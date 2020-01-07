В результате ракетного удара по нескольким военным объектам США в Ираке убиты 80 американских военнослужащих. Такие данные привело государственное телевидение Ирана, сообщает Reuters.

Отмечается, что на иранском ТВ жертв обстрела назвали «американскими террористами». В Пентагоне эти сведения не комментировали, но ранее информация о погибших не поступала.

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Две военные авиабазы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Также, по неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно.

Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет.