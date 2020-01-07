Иран атаковал ракетами две американские военные базы Операция «Мученик Сулеймани», обновлено
В результате ракетного удара по нескольким военным объектам США в Ираке убиты 80 американских военнослужащих. Такие данные привело государственное телевидение Ирана, сообщает Reuters.
Отмечается, что на иранском ТВ жертв обстрела назвали «американскими террористами». В Пентагоне эти сведения не комментировали, но ранее информация о погибших не поступала.
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Две военные авиабазы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.
В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Также, по неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно.
Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет.
"Очевидно, что эти ракеты были выпущены с территории Ирана и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Аль-Асаде и Эрбиле", - сказал Хоффман.
Иранская пресса пишет, что по американским базам было выпущено больше 30 ракет. Пока неясно, были ли жертвы.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что американские базы обстреляны в отместку за убийство генерала Сулеймани. После того как по приказу президента Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани, Иран обещал жесткий ответ на действия Вашингтона.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере", что Иран действовал в целях самообороны.
"Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, атаковав базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников, - написал в твите иранский министр. - Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии".
Государственное телевидение Ирана передало заявление КСИР с предупреждением союзникам США о том, что они будут атакованы, если их страны будут использованы для нападения на Тегеран.