Два землетрясения недалеко от АЭС в Иране

Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 — произошли в Иране недалеко от атомной электростанции Бушер, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 2:20 по времени UTC (06:20 по бакинскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в десяти километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг залегал на глубине десяти километров, передает РИА Новости.

Второе землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 3:19 по времени UTC (07:19). Эпицентр располагался в 17 километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг также залегал на глубине десяти километров.