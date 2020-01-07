Арабские СМИ: В украинский самолет случайно попала иранская ракета

Ряд арабских СМИ сообщил, что украинский пассажирский самолет рухнул в Иране в результате попадания ракеты.

В частности иорданская газета «Аль-Адат» сообщает, что в самолет могла попасть одна из ракет выпущенных Ираном по американским базам в Ираке.

Издание отмечает, что время взлета самолета из тегеранского аэропорта совпадает по времени с начатой Ираном ракетной атакой.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Все пассажиры погибли.