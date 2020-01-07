Есть ли азербайджанцы среди погибших в Тегеране: МИД отвечает обновлено
На данный момент не поступала информация о наличии азербайджанцев среди погибших при крушении украинского лайнера в Иране, сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Согласно первоначальной информации от посольства Азербайджана в Иране, на данный момент не поступала информация о наличии азербайджанцев среди погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Этот вопрос находится под контролем нашего посольства», - сказала она.
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Посольство Азербайджана в Иране уточняет наличие азербайджанцев среди погибших при крушении украинского лайнера, сообщили в МИД Азербайджана.
«Посольство в настоящее время уточняет наличие азербайджанцев среди погибших. Как только появится информация, общественность будет проинформирована», - сказали в МИД.
Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.