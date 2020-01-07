Иран: "Мы не причастны к катастрофе украинского самолета"

Иранский телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

"Катастрофа произошла через пять часов после запуска ракет в сторону американских военных объектов в Ираке", - заявил источник.

Иранское государственное агентство IRNA сообщает, что самолет, следовавший в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета.

На борту самолета находились 180 пассажиров, передает Tasnim. По сведениям агентства Reuters, в самолете находились 180 пассажиров и членов экипажа.

По данным сайта flightradar24, разбился самолет Boeing 737, следовавший рейсом 752 из Тегерана в Киев.