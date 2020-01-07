Экстренные консультации израильских военных из-за угроз Ирана

Представители израильских служб безопасности проводят консультации в связи с атакой Ирана на американские военные объекты в Ираке, сообщает News.ru.co.il

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" цитирует слова высокопоставленного военного, заявившего, что Израиль серьезно относится к угрозам Ирана расширить район атак и нанести удары по Хайфе. "Мы внимательно следим за происходящим", - заявил источник.

Согласно опубликованной информации, в 14:00 состоится заседание военно-политического кабинета Израиля, которое будет целиком посвящено этому вопросу.