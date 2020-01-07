Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были иранцами
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил РИА Новости, что большинство пассажиров потерпевшего крушение у Тегерана украинского самолета были гражданами Ирана.
Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.