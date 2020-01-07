Иран применил баллистические ракеты Fateh
При ракетном обстреле американской базы "Айн-аль-Асад" в Ираке Иран использовал баллистические ракеты Fateh, сообщает информационное агентство Fars.
По сообщению агентства, эти ракеты были выпущены с территории провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, поскольку она расположена близко к базе (расстояние 430 километров).
Радиус действия ракет «Fateh-313» 500 километров, вес - 3220 килограммов.
Баллистические ракеты Fateh способны поражать цели с большой точностью.