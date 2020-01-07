Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и в срочном порядке возвращается в Киев после сообщения о крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ ["Международные авиалинии Украины"] в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.