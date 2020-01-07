Инновационная услуга «Мобильная оплата» уже в Азербайджане!

Новая услуга была разработана в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики о «Государственной программе по расширению цифровых платежей» и позволит абонентам совершать платежные операции с помощью мобильных телефонов без использования наличных средств. Услугу с удобными и интуитивными возможностями можно использовать на любых смартфонах GSM.

Начало нового года было отмечено запуском новой цифровой услуги от Azercell Telekom, которая является существенным звеном в многофазовом процессе цифровизации общества и цифровой финансовой инклюзии. Так, начиная с 8 января 2020 года услуга «Мобильная оплата», подготовленная лидером мобильного рынка страны в партнерстве с PASHA Bank и Информационно-вычислительным центром при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, станет доступна для всех абонентов A zercell нефактурной линии (SimSim).

Выгодная услуга представлена Azercell Telecom в сотрудничестве с PASHA Bank и Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

На первом этапе услуга позволит абонентам нефактурной линии Azercell (SimSim) совершать оплаты за такие коммунальные услуги, как вода, электричество, отопление, а также за услуги связи как E-Imza, AzDataCom, Catel и Azeronline.

Абоненты нефактурной линии смогут воспользоваться этой услугой с помощью мобильного приложения KABINETIM от Azercell. Для активации данной услуги при регистрации в приложении KABINETIM необходимо принять определенные условия, подписав соответствующее электронное соглашение.

Следует добавить, что использование услуги возможно при наличии на балансе номера суммы более чем 3 AZN. Единовременная максимальная оплата установлена в размере 50 AZN, при этом минимальная оплата определяется самим поставщиком услуг. Также общая сумма оплаты за один месяц не должна превышать 500 AZN.

Отметим, что платформа между банком и мобильным оператором, разработанная Информационно-вычислительным центром при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в ближайшем будущем увеличит количество сервисов в рамках данного проекта, создав благоприятные условия для использования более широкого спектра услуг.

Говоря о значимости услуги “Мобильная оплата” президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев отметил: «Расширяя ассортимент инновационных продуктов в эпоху нового подключения, мы нацелены облегчить ежедневные бытовые процессы и бизнес операции всех наших абонентов, предоставив еще более доступные, удобные и быстрые цифровые решения. Услуга «Мобильная оплата» является одним из важнейших шагов на пути построения цифрового общества будущего».

«Развивая концепцию «цифрового» банка, PASHA Bank на протяжении последних нескольких лет активно внедряет на рынке новые онлайн-продукты и услуги, разработанные совместно с клиентами для удовлетворения их бизнес-потребностей. Данное решение может стать востребованным среди клиентов финансовых инструментов, что внесет весомый вклад в увеличение объема безналичных платежей в стране. PASHA Bank как один из ведущих банков страны будет активно способствовать развитию мобильных финансовых сервисов в Азербайджане, обеспечивая спрос клиентов на данные услуги в полной мере», - сказал заместитель председателя правления, главный коммерческий директор PASHA Bank Джавид Гулиев.

Услуга «Мобильная оплата» является цифровым решением, предлагающим финансовые услуги на основе сотрудничества банка и мобильных сетей. Услуга предоставляет незаменимую возможность осуществлять банковские операции без прохождения традиционных процедур и в ближайшем будущем позволит совершать оплаты также за транспортные услуги, покупки, пополнение баланса и др.