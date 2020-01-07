Вилаят Эйвазов назначил нового начальника ГАИ Баку
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о назначении полковника полиции Рашида Пириева на должность начальника Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, передает Report.
Напомним, что минувшим днем начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Нуширеван Сафаров был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.