Новая важная должность в АФФА

Сегодня в бакинском отеле Boulevard проходит внеочередная конференция АФФА, на которой ожидается внесение изменений в Устав Ассоциации.

Заседание открыл президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, выразивший надежду, что наступивший год будет интересным для азербайджанских любителей спорта и футбола в частности.

Далее генеральный секретарь Эльхан Мамедов объявил, что в конференции участвуют 33 из 35 членов АФФА. Он напомнил, что на осеннем заседании Исполкома АФФА обсуждались изменения в Устав.

В итоге в результате голосования изменения были одобрены. Главным из них является введение поста исполнительного вице-президента АФФА. Число вице-президентов увеличено до четырех, а членов исполкома – до 13-ти.