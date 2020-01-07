Неожиданное заявление Эльхана Мамедова: «Задержаны люди из других видов спорта…»

Он сделал важное заявление о том, что в манипуляции футбольными результатами участвовали представители и других видов спорта.

«Есть прогресс в этом вопросе, - говорит генсек. - Многие пожизненно отстранены от футбола. Есть и те, кто сейчас вне футбола. Этими людьми занимаются правоохранительные органы. Пользуясь случаем, благодарю их за активное сотрудничество.

Также хотел бы отметить, что многие футболисты и представители клубов начали активно работать с нами. Мы видим результаты работы, которая была начата два года назад. Мы постараемся уничтожить этот вирус. Мы активно боремся против него, и уже видим положительные сдвиги. Пока продолжается расследование, поэтому я не могу назвать конкретные имена. Но могу отметить, что будут известные лица.

Задержаны представители и других видов спорта, которые участвовали в манипуляциях футбольными результатами. Для нас нет ограничений в этом вопросе. Если есть доказательства, то обращайтесь к нам. Но без клеветы, без выдуманных обвинений».