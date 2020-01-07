Хаменеи прибыл в штаб и руководит ударами
Ракетным ударом Ирана по Ираку руководил лично Али Хаменеи. Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент американского телеканала NBC News Али Арузи со ссылкой на Иранский Корпус стражей революции.
«Как сообщает Иранский Корпус стражей революции, аятолла Хаменеи лично контролирует координацию атак», - написал в своем Twitter корреспондент NBC Али Арузи.
Как сообщают СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи прибыл в штаб иранских операций для отслеживания ударов по американским базам в Ираке.
Напомним, Иран нанес удары как минимум по двум иракским военным базам в Асаде и Эрбиле, на которых размещен военный и коалиционный персонал США. В Пентагоне заявили, что США примут все необходимые меры в ответ на атаку Ирана. Ответственность за атаки взял на себя Иранский Корпус стражей революции.