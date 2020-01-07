Новые планы сборной Азербайджана: с Латвией на Мальте, с Уэльсом в Баку

Сборная Азербайджана по футболу может провести товарищеские матчи с Латвией и Уэльсом. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

«До марта, надеюсь, определимся с новым главным тренером сборной, - говорит генсек. – Как известно, 30 марта сыграем в гостях с Мальтой. Планируем провести на Мальте и игру с Латвией. Переговоры с латышами идут, и думаю, что они завершатся положительно. В мае у нас матч с Турцией на выезде. Ведем переговоры с Уэльсом. 8-9 июня они прилетят в Баку на матч Евро-2020 против Швейцарии и хотят провести против нас свою последнюю товарищескую игру. Пока это не подтверждено».