Хаменеи: «Этой ночью мы дали пощечину США»

"Этой ночью мы дали им пощечину", - сказал он в ходе выступления в городе Кум. Его транслирует иранское телевидение.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

При этом Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем американская спецоперация, в ходе которой ранее в январе в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. "Это не было эквивалентно тому, что они сделали", - отметил иранский лидер.

Его выступление на время прервалось, когда собравшиеся начали скандировать: "смерть Америке" и "смерть Израилю".

"Враги - это Америка и Израиль и бесцеремонная система", - добавил аятолла.

Он отметил, что Ирану нужна ядерная программа, так как отказ от нее "привел бы к американскому доминированию".