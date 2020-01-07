Иран пригрозил масштабно ответить на любые атаки США

Тегеран пригрозил США масштабными ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство «Тасним».

«Отныне любые новые враждебные действия США приведут к более сильным и разрушительным и масштабным ответным действиям», — сказал начальник генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Хосейн Багери.

Он также назвал армию США террористической и посоветовал американцам как можно быстрее вывести войска с Ближнего Востока.

Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

После атаки президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме. Туда прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.