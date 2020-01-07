Погибшего азербайджанского пограничника похоронили в Уджаре фото
Сегодня в селе Алп Уджарского района состоялись похороны погибшего в результате нарушения перемирия на армяно-азербайджанской границе пограничника Фарзалы Алимовсум оглу Фарзалиева.
В церемонии похорон принимали участие должностные лица Государственной пограничной службы, Исполнительной власти района, Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, сотрудники правоохранительных органов, члены семьи погибшего, родственники, командиры и солдаты.