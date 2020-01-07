В авиакатастрофе погибли 147 иранцев иранские СМИ
Иранская организация гражданской авиации заявила, что 147 пассажиров на борту разбившегося самолета Boeing 737 украинской авиакомпании были иранцами, 32 пассажира - иностранцами. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA, передает 112.ua.
По словам заместителя главы Общества Красного Полумесяца Ирана Эбрагима Таджика, на место происшествия направлено около 40 спасательных команд.
Между тем управляющий директор офиса губернатора Тегерана, отвечающий за антикризисное управление Мансур Дараджати сообщил IRNA, что около 140 пассажиров были иранцами. Спасательная команда завершила операцию по поиску тел, добавил он.