В Конгрессе США отреагировали на атаку Ирана

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака. Комментарий она опубликовала в Twitter-аккаунте.

«Пристально слежу за ситуаций в связи с бомбардировками военных США в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе положить конец ненужным провокациям со стороны администрации Белого дома», — написала представитель Демократической партии.

По словам Пелоси, также необходимо добиться от Ирана прекращения агрессивных действий в отношении Вашингтона. Председатель палаты представителей подчеркнула, что «Америка и мир не могут позволить произойти войне».