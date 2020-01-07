В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой

Сегодня в Ташкентском городском суде по уголовным делам начались судебные слушания по делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц, пишет Fergananews со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховного суда Узбекистана.

В сообщении ВС не указано, кто председательствует на суде и кто еще, кроме Каримовой, являются фигурантами уголовного дела. Как уточняет Газета.uz, процесс будет проходить в закрытом режиме.

6 января Генпрокуратура Узбекистана объявила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела Каримовой и ряда лиц, которые «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах». Вероятно, речь идет о новом деле, в рамках которого дочь первого президента страны и ее подельники обвинялись в создании организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся рейдерским захватом промышленных предприятий. По данным Генпрокуратуры, сумма нанесенного ущерба составила свыше $165 млн и 85 млрд сумов (почти $9 млн).