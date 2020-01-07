Любой, кто попытается напасть на Израиль, получит очень серьезный отпор, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова передает Reuters.

Так израильский премьер отреагировал на угрозы Ирана атаковать город Хайфа на севере Израиля в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани».

«Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар», - заявил Нетаньяху, выступая в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке.