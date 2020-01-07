Синоптики пообещали ветер и дожди
В четверг, 9 января, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром туман, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 2-5, днем - 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, туман, местами сильный. Порывистый западный ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла. На дорогах возможен гололед.