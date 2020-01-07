Вокруг Белого дома усилили безопасность

США усилили меры безопасности вокруг резиденции президента в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель американских силовых структур, подчеркнув, что соответствующее решение принято после ракетных обстрелов военных объектов в Ираке, передает CNN.

По его словам, по периметру Белого дома выставлены дополнительные сотрудники Секретной службы США, вооруженные автоматическим оружием. При этом в самой Секретной службе телекомпании отказались комментировать ситуацию, подчеркнув лишь, что "ведется постоянная оценка угроз".

Сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагота Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля.