Путин соболезнует Роухани и Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также российский лидер направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму, выразив соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате авиакатастрофы. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - отмечается в телеграмме.